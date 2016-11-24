《全球主要央行动态》--11月17日-11月24日

以下所列为上周四下午至本周四上午(11月17日-11月24日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

美联储发布的11月1-2日货币政策会议记录显示，在美国大选前夕，决策者对于美国经济强劲到足以允许很快升息感到有信心。美联储利率制定委员会具有投票权的委员认为，超过或达不到经济持续增长和就业市场收紧预估的风险均衡。根据会议记录，大部分委员支持“暂时”不升息，这一观点在11月2日发表的政策声明的措辞中有所体现。根据会议记录，在所有参会委员中，大部分委员称，“相对很快”升息“会变得更合适”。

美联储主席叶伦在国会听证时表示，特朗普当选美国总统没有改变美联储“相对很快”升息的计划。她还保证将完成任期。叶伦称，当新政府实施其数以千亿美元计的减税和扩大财政支出计划时，美联储如有必要将对其预估前景做出调整。她还建议新政府要牢记美国正接近全面就业，且通胀可能在上升。

美联储副主席费舍尔表示，新政府若采取增加支出和其他措施来提振生产率，可能帮助减轻美联储支撑经济的重担。费舍尔表示，美元近期上涨不会让美联储失去政策目标，并重申美联储长期以来一直坚持的计划，即让该央行庞大的资产负债规模逐步缩小。

纽约联储总裁杜德利称，在考虑升息计划时，美国大选后的市场反应并不令人担心，因债市下跌和美元上涨似乎是受到对美国政府新政策预期的驱动。当被问及特朗普关于提升经济增速至约4%的承诺时，杜德利表示那是“有可能的”，但“不同寻常”，因为那将需要就业和生产率大幅提高。

圣路易斯联储总裁布拉德表示，他倾向于支持在12月加息，并称特朗普上任后若调整过多可能影响未来政策。布拉德称，辩论现在转向美联储2017年的利率路径，以及特朗普的税务、基建、支出和监管政策将如何影响经济增长、生产率及美联储的政策。他还表示，2017年的前景没有变化，来自新一届政府的变化仅会在2018和2019年产生影响。

达拉斯联储总裁柯普朗重申，他认为快到美联储升息的时间了。“我认为，而且我一直说，我们目前处于短期内去除一些宽松措施的时点上，”柯普朗在福克斯商业新闻网上称。

美联储理事布雷纳德指出，“零工”经济在科技助长下兴盛，可能需要美联储重新评估如何解读基本经济数据，及如何判断经济距充分就业有多少差距。

**欧洲**

欧洲央行会议记录显示，该央行决策者上月同意有必要维持史无前例的货币刺激措施，并将在12月决定是否延长资产购买计划。10月20日的会议记录显示，核心通胀率依旧缺少令人信服的上行趋势，薪资增长意外迟滞，但欧元区经济正沿着此前的道路前进，因此做出决定为时尚早，重申了决策者普遍讨论的观点。

欧洲央行总裁德拉吉表示，该央行在进行政策决定时将侧重于欧元区通胀是否能自我持续，即便是在其撤回超宽松货币刺激措施的情况下。“未来，我们的评估将取决于通胀是否能在接近目标的道路上持续调节，”德拉吉在法兰克福的会议上表示。“这意味着通胀将持续接近2%目标，即便是削弱货币宽松力度。换句话说，通胀动能需要自我持续。”

德拉吉表示，欧元区通胀反弹力道疲弱；但德国央行总裁暨欧洲央行管委魏德曼却称，物价压力最终将加剧，即便暂时实行非常规举措，也需要“格外小心”。他们这种不同看法，反映出欧洲央行下个月开会准备就是否延长资产购买计划作出决定之际，管委会存在分歧。

欧洲央行执委莫尔许表示，欧洲央行必须“尽快”收回积极刺激措施，但由于央行目前购债的数量庞大，撤回刺激可能需要一段时间。莫尔许并警告称，全球各地放松财政及货币政策的可能性，以及监管更加宽松，有带来新一轮金融危机的风险。

欧洲央行管理委员会委员暨法国央行总裁维勒鲁瓦德加洛表示，欧洲央行不会突然停止购债计划，但也不会在原定于明年3月的截止日期之后无限期延长该计划。他并称，该央行将采取“务实的方式”。维勒鲁瓦德加洛表示，量化宽松(QE)计划将持续至3月，但此后欧洲央行还要应对英退公投结果与特朗普赢得美国总统大选所带来的不确定性。

两位欧洲央行高官表示，欧洲央行需要持续用超宽松政策来支持欧元区经济。这强化了市场对于欧洲央行下月将会延长购债计划的预期。总裁德拉吉对欧洲议会的一个委员会表示，央行需要维持当前的货币政策支持水平，好让欧元区通胀重回近2%的目标。执委科尔表示，开始逐渐缩减欧洲央行非常规政策宽松规模的时候“尚未”到来，该央行首先需看到通胀持续反弹，才会那么做。

欧洲央行提出，让政府支持的“坏账银行”购买部分欧元区不良贷款。欧洲央行称，成立资产管理公司来收购部分不良贷款，能够帮助缓解银行业的压力，并激活不良贷款市场。欧洲央行在研究报告中称，只要这些坏账银行以各国当局设定的、经过欧盟执委会批准的“长期经济价值”买入贷款，就不会违反欧盟有关纳税人救助的法规。

意大利央行总裁维斯科表示，意大利不可放任银行体系的不稳定风险恶化，如果寻求在市场筹措现金的银行业者遭遇困难，意大利将不得不采取行动。

英国央行货币政策委员会(MPC)委员福布斯称，英国退欧公投前后的政治经济不确定性对经济增长构成的拖累不及预期的厉害。她补充道，在英国正式开始退欧谈判后，不确定性可能要么快速增加，要么降低，其对投资、薪资和生产率的一些影响将推迟较长时间才会显现。她称，英国央行将会努力抑制不确定性。

**日韩**

日本央行副总裁中曾宏称，日本央行拥有丰富的经验和手段，可以在时机到来时退出超宽松政策。

日本央行审议委员政井贵子表示，特朗普将采取怎样的经济政策还存在不确定性。她还担心，海外经济体状况的不确定性可能会损及日本市场人气。

政井贵子称，目前说日本央行新的固息购债操作始终会顺利推进还为时过早，但这一政策工具上周的确成功放缓了收益率的涨势。

日本央行总裁黑田东彦称，将在新的政策框架下继续购买大量日本公债；现在讨论日本央行如何在退出QE时管理其资产负债表为时尚早。

**澳洲/新西兰**

澳洲央行乐观认为，该国倍受打击的矿业各州经济状况料将改善，为全国的经济成长及通胀带来刺激。澳洲央行助理总裁肯特表示，困扰西澳和昆士兰州的不利因素料将减弱。

新西兰央行副总裁Geoff Bascand称，尽管家庭财富在增长，但国内消费者在支出方面变得更为谨慎，导致该国通胀更难以回归期望的水准。

**大中华区**

中国人民银行上海总部出台拓展上海自贸区跨境金融服务功能的相关通知。作为自贸区新一轮金融改革政策的进一步落实，新政将部分放开自由贸易账户(FTA)跨境金融服务功能，精准服务实体经济跨境活动需求，支持上海科创中心建设，助推中国制造2025的实施。

中国央行货币政策委员会委员黄益平表示，人民币贬值预期强烈主要原因是美元走强、国内企业和居民资产配置多样化需求强烈、以及中国经济减速；要从根本上扭转贬值预期还得依靠结构改革，而这也是解决“风险三角”问题的关键。

中国央行金融稳定局副局长黄晓龙称，中国央行已经在汇率政策方面做了很多准备，这些政策储备将让中国在未来调整中处于相对比较主动的地位。

香港金融管理局(HKMA)称，与香港中资企业协会签署谅解备忘录，以建立合作框架，帮助更多中资企业在港设立财资中心。

台湾内部常有要求台币升值的声音；但台湾央行总裁彭淮南表示，对台湾出口而言，透过汇率调整难以有效缩减贸易顺差，却会对经济产生重大伤害。

台湾央行副总裁杨金龙表示，特朗普当选美国总统后，台湾金融市场，包含新台币汇率、债券市场及股票现在都在反应，目前台币是朝贬值的方向。他表示，未来特朗普上任后，市场是否持续反应仍待观察，但目前台币是走弱的，未来央行将密切注意后续的发展。

**其它**

马来西亚央行维持指标利率在3.00%不变，一如预估。马来西亚央行称，在出口带来部分支撑下，民间部门将继续驱动该国经济发展。

马来西亚央行称，将对在无本金交割远期外汇(NDF)市场进行马币交易的个人或银行“立即实行监管干预”。马来西亚央行表示，最近实施的外汇措施旨在确保市场秩序和稳定，不是资本管制。

印尼央行总裁阿古斯-马托哇都朱表示，明年将允许银行业者在符合日常准备金要求方面有更大灵活性，以降低货币市场利率的波动。

菲律宾央行总裁泰谭柯表示，若菲律宾披索兑美元过度波动，央行将毫不犹豫入市干预。

墨西哥央行升息并警告称，特朗普当选美国总统，给墨西哥的经济走向罩上疑云。墨西哥央行将指标利率上调50个基点至5.25%，符合路透调查预估。墨西哥央行坚持表示，该国银行业者资本金状况良好，但政府仍应采取进一步举措，以改善经济基本面。

墨西哥央行总裁卡斯腾斯在接受采访时称，特朗普将采取什么措施具有的不确定性，将较收紧货币政策对墨西哥经济成长的影响更大。卡斯腾斯称，加息时不会设定特别的汇价目标；不认为收紧货币政策会对经济增长产生很大的影响。

阿根廷央行降息50个基点至25.25%，为连续第三周降息。 (完)

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