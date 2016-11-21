马来西亚期市：印度12月棕榈油进口料将下滑20%，受废止大额旧钞冲击

路透孟买/吉隆坡11月18日 - 印度棕榈油进口量下月料将下滑最多达五分之一，其中包括来自两大产国印尼及马来西亚的供应，因印度宣布废止大面额卢比纸钞，打乱了市场经销系统，需求也受到抑制。

马来西亚交易商表示，缺乏大面额纸钞已经影响到销售。印度买家纷纷推迟船货并取消预定的船运，上述交易商预计下月印度买家会更进一步缩手。马来西亚是印度最大的棕榈油供应国，在印度去年进口占比高达一半。

印度是最大的植物油进口国，但其国内交易商预测，随着现金吃紧冲击零售需求，食用油提炼商正在减少采购，12月毛棕榈油和精炼棕榈油进口量环比或下滑最多达20%。

大面额纸钞流通变少也打击到经销商，因为村落中的店铺通常是以现金支付货款给当地批发商。

“大宗买家不准备提高库存。我们无法取消或推迟大多数的11月船货，因为船只已经从印尼和马来西亚港口启航，所以我们将推迟12月至1月的船货，”印度一家炼油厂的高管说，这位人士拒绝具名。