马来西亚期市：印度12月棕榈油进口料将下滑20%，受废止大额旧钞冲击

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透孟买/吉隆坡11月18日 - 印度棕榈油进口量下月料将下滑最多达五分之一，其中包括来自两大产国印尼及马来西亚的供应，因印度宣布废止大面额卢比纸钞，打乱了市场经销系统，需求也受到抑制。
马来西亚交易商表示，缺乏大面额纸钞已经影响到销售。印度买家纷纷推迟船货并取消预定的船运，上述交易商预计下月印度买家会更进一步缩手。马来西亚是印度最大的棕榈油供应国，在印度去年进口占比高达一半。
印度是最大的植物油进口国，但其国内交易商预测，随着现金吃紧冲击零售需求，食用油提炼商正在减少采购，12月毛棕榈油和精炼棕榈油进口量环比或下滑最多达20%。
大面额纸钞流通变少也打击到经销商，因为村落中的店铺通常是以现金支付货款给当地批发商。
“大宗买家不准备提高库存。我们无法取消或推迟大多数的11月船货，因为船只已经从印尼和马来西亚港口启航，所以我们将推迟12月至1月的船货，”印度一家炼油厂的高管说，这位人士拒绝具名。
船货验证数据显示，马来西亚11月上半月运往印度的棕榈油船货已较上月同期锐减81-85%。(完) (编译 李婷仪 审校 刘秀红)
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