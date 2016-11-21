中国汇市：人民币早盘与中间价均创近八年半新低，考验6.90元支撑

* 人民币早盘缩量下跌，中间价12连跌

* 即期汇价和中间价均刷新近八年半低点

* 汇价逼近6.90元关口，市场观望气氛略升

* 短期料仍承压，但提前购汇将缓和中期调整压力

路透上海11月21日 - 人民币兑美元即期 周一早盘缩量下跌，与12连跌的中间价双双逼近6.90元关口，刷新近八年半低点，因美元指数依旧强势。交易员称，即期汇价连续调整后，市场观望气氛略有升温，成交出现萎缩；监管层则继续启动中间价过滤机制，缓和汇价螺旋下跌压力。

他们并表示，近期监管层已调整汇率管理方式，盘中只适度提供美元流动性，且不会刻意连续值守某个具体价位；对汇率波动容忍度上升会激发客盘提前购汇，短期内可能会增加部分购汇压力，令人民币汇价仍承压，但实需原则下中期汇价继续调整压力则会下降。

“最近贬值还是调整了一些供需，比较均衡了，但汇价基本跟着美元走，央行也不拦着，日内会提供些流动性，但不会主动去控制某个价格。”一中资行交易员称。

交易员也指出，短期市场仍会紧盯美指表现，若美指午后再度强势，人民币不排除跌破6.90元关口的可能；就算短期美指出现调整，人民币贬值压力也会限制其反弹空间，逢低购汇思路短期内亦难转向。

稍早前路透根据定价机制测算，人民币兑美元中间价今日预计会开在6.9064元附近，较上日贬值约268点。而实际人民币中间价 则报6.8985元，并未跌破6.90元关口，上日中间价为6.8796元。

北京时间11:28，人民币兑美元 即期报6.8971元，上日收报6.8912元，夜盘终报6.888元。人民币兑美元即期成交额 为106.80亿美元，上日半日为175.85亿美元。

全球汇市方面，美元周一在亚洲盘初微升至六个月高位，因投资者继续押注特朗普政府将实施扩张性财政政策和提振经济增长。美元指数 上周涨幅逾4%，创下2015年3月以来最大单周涨幅，周五时并触及2003年3月以来最高点101.48。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在7.0995元, 上日尾盘为7.0835元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.914元, 上一交易日尾盘报6.907元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.8964，人民币兑欧元 、日圆 和英镑 参考汇率为7.3034、6.2155和8.5389。