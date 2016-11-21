中国债市动态：现券收益率及IRS略跌，但情绪不稳仍难言触顶

路透上海11月21日 - 中国银行间债市周一早盘现券收益率及IRS（利率互换）均略跌，经过持续调整后10年国债收益率来到2.90%附近，有部分机构认为该位置附近利率债已有一定配置价值，买盘力道较之前亦有所恢复。

不过早盘国债期货走势依旧反复，震荡拉升后又快速回落并一度翻绿。交易员指出，这显示市场情绪仍不稳，而且考虑到美债收益率尚难言见顶、资金市场加权利率抬升对负债成本的不利影响等因素，债市收益率尚难言触顶。

“（国债期货）最近每天早上拉然后砸，都是套路，今天现券买盘倒还是蛮强的，”上海一银行交易员称。

上海另一银行交易员谈到，早盘10年长债收益率略降1个基点（bp）左右，10年国债上了2.90%后还是有些机构尝试入场配置，毕竟年底前的供给越来越少了。

不过他也认为，当前市场情绪还是比较谨慎，而且之前的各种利空因素并未消除，债市距有效企稳尚需时日。

10年国开活跃券160210最新报价 在3.26%/3.2550%，上日尾盘为3.27%/3.2610%。

央行公开市场今日进行了1,850亿元人民币的逆回购操作，其中七天期1,100亿元，14天期600亿元，28天期150亿元。据此计算，单日将净投放400亿元。