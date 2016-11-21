中国债市动态：现券收益率及IRS略跌，但情绪不稳仍难言触顶

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透上海11月21日 - 中国银行间债市周一早盘现券收益率及IRS（利率互换）均略跌，经过持续调整后10年国债收益率来到2.90%附近，有部分机构认为该位置附近利率债已有一定配置价值，买盘力道较之前亦有所恢复。
不过早盘国债期货走势依旧反复，震荡拉升后又快速回落并一度翻绿。交易员指出，这显示市场情绪仍不稳，而且考虑到美债收益率尚难言见顶、资金市场加权利率抬升对负债成本的不利影响等因素，债市收益率尚难言触顶。
“（国债期货）最近每天早上拉然后砸，都是套路，今天现券买盘倒还是蛮强的，”上海一银行交易员称。
上海另一银行交易员谈到，早盘10年长债收益率略降1个基点（bp）左右，10年国债上了2.90%后还是有些机构尝试入场配置，毕竟年底前的供给越来越少了。
不过他也认为，当前市场情绪还是比较谨慎，而且之前的各种利空因素并未消除，债市距有效企稳尚需时日。
10年国开活跃券160210最新报价 在3.26%/3.2550%，上日尾盘为3.27%/3.2610%。
央行公开市场今日进行了1,850亿元人民币的逆回购操作，其中七天期1,100亿元，14天期600亿元，28天期150亿元。据此计算，单日将净投放400亿元。
中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1703 早盘收报100.475元人民币，较上日结算价涨0.02%；10年期国债主力合约T1703 收报99.505元，较上日结算价涨0.01%。(完) (发稿 边竞; 审校 乔艳红)
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路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。