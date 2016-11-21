中国货币市场：利率回落但仍在高位，公开市场持续净投放助缓资金面

路透北京11月21日 - 中国银行间市场资金面周一维持略有改善但仍处紧平衡状态，主要回购利率虽回落但仍在高位。交易员表示，公开市场持续净投放助力流动性紧张局面有所缓解，但总体紧势未改。预计月底随着财政存款的投放，资金面会进一步改善。

他们并称，近期流动性经常性的收紧致使市场预期谨慎，大行融出不积极；同时人民币汇率的持续贬值，亦加大国内资金面的不确定性。

“偏紧吧，也不是特别的紧，延续上周后半周状态，...今天利率也要比高峰的时候低一些了，但还是在高位。”北京一银行交易员说。

他并称，预计资金面未来几天可能会好点，因为财政存款投放一般都是在月末几天，而且公开市场投放量届时积累起来可能才会有效果。

中国央行公开市场今日进行总额1,850亿元人民币的逆回购操作，其中七天期1,100亿元，14天期600亿元，28天期150亿元。据此计算，单日将净投放400亿元。

据路透统计，本周公开市场共有8,600亿元逆回购到期，此外周二(22日)有一笔500亿元的国库现金定期存款到期，将从市场收回等量资金。

上海一券商交易员说，“现在就是经常性的紧，所以市场的心态也不是特别好，借钱的一大早紧张兮兮的，出钱的又怕出低了，所以价格就（不太好下）。”

此外华北一银行交易员亦提到，人民币汇率仍在贬值，这也提升资金外流担忧，从而令国内流动性不确定性加大，“我觉得外汇这块也是个不小的因素，要等等汇率企稳。”

人民币兑美元即期 周一早盘缩量下跌，与12连跌的中间价双双逼近6.90元关口，刷新近八年半低点，因美元指数依旧强势。交易员称，即期汇价连续调整后，市场观望气氛略有升温，成交出现萎缩；监管层则继续启动中间价过滤机制，缓和汇价螺旋下跌压力。

以下为主要货币市场利率报价： 北京时间12:03 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.2305 2.2647 -3.42

七天 2.4229 2.4966 -7.37

14天 2.8633 2.9325 -6.92

上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 3.0800 3.6600 -58.00

七天 2.8200 2.5350 +28.50

14天 2.8600 2.6800 +18.00

回购定盘利率 其中:隔夜 2.3000 2.3000 +0.00

七天 2.6500 2.8500 -20.00

14天 3.0500 3.1500 -10.00

Shibor 其中:隔夜 2.2710 2.2650 +0.60

七天 2.4480 2.4440 +0.40

三个月 2.9701 2.9505 +1.96