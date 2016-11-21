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亚洲 | 2016年 11月 21日 星期一 12:12 BJT

《汇市简讯》澳元/美元在亚洲市场再次受累下挫

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* 澳元兑美元再次受到拖累，一度跌0.3%至0.7315美元

* 美元指数上涨，大连铁矿石价格下跌，新兴亚币承压

* 美国公债也未显现卖盘趋疲的迹象

* 这样的背景下，澳元/美元创下6月24日以来新低0.7314

* 下方短期支撑位在6月16日低点0.7286，随后为6月3日所及低点0.7218

(完)

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(编译 郑茵 审校 王颖)

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