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亚洲 | 2016年 11月 21日 星期一 13:11 BJT

《路透基点特写》中海油重返离岸联贷市场，寻求15亿美元贷款

另一家频繁借贷的公司是海航集团。该公司旗下爱尔兰飞机租赁子公司Avolon Holdings正筹办85亿美元贷款，为其斥资100亿美元收购美国CIT Group的交易融资。

在而不久前，海航还宣布筹办42亿美元贷款，用于对电子产品分销商Ingram Micro的60亿美元收购案。

由中国首富王健林掌舵的大连万达集团是另一家多次贷款的公司。该公司目前通过四笔银团贷款和四笔双边贷款筹集61.5亿美元等值贷款，以支应香港上市公司万达商业私有化的股票收购，以及在国内外的地产开发项目。最新的一系列贷款案之前，万达在7月签署了一笔4亿美元贷款。(完) (编译 刘秀红/艾茂林/汪红英；审校 王颖/王兴亚)

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