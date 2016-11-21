《路透基点特写》中海油重返离岸联贷市场，寻求15亿美元贷款

另一家频繁借贷的公司是海航集团。该公司旗下爱尔兰飞机租赁子公司Avolon Holdings正筹办85亿美元贷款，为其斥资100亿美元收购美国CIT Group的交易融资。

在而不久前，海航还宣布筹办42亿美元贷款，用于对电子产品分销商Ingram Micro的60亿美元收购案。