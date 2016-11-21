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亚洲 | 2016年 11月 21日 星期一 12:55 BJT

新兴汇市：美元坚挺令多数新兴亚币下跌，马币触及13个月低位

亚洲     当日  今年以来   2015年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆            111.03    110.92   -0.10   +8.35    120.30
    坡元            1.4279    1.4259   -0.14   -0.73    1.4175
    台币          31.959    32.010   +0.16   +3.46    33.066
    韩元           1184.80   1183.20   -0.14   -0.83   1174.95
    泰铢             35.55     35.61   +0.17   +1.32     36.02
    菲律宾披索       49.94     49.78   -0.31   -6.08     46.90
    印尼卢比      13445.00  13425.00   -0.15   +2.53  13785.00
    印度卢比       68.18     68.13   -0.07   -2.98     66.15
    马币            4.4280    4.4140   -0.32   -3.12    4.2900
    人民币          6.8966    6.8888   -0.11   -5.87    6.4921
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价     (完)
    
      
      
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 (编译 高琦/刘秀红；审校 杜明霞/孙茉莉/戴素萍)

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