路透基点：宏安地产寻求10亿港元五年期俱乐部贷款

路透11月21日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，不动产开发商宏安地产正在市场寻求10亿港元(1.3亿美元)的五年期俱乐部贷款，为该公司4月在香港联交所挂牌上市以来首次向银行筹资。

消息人士称，汇丰是唯一的协调行，该笔贷款的综合收益为230个基点，利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码约200个基点。