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亚洲 | 2016年 11月 21日 星期一 13:38 BJT

《全球汇市》美元守在13年半高位附近，对特朗普政策预期带来支撑

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.0595  1.0585  +0.09  -2.44  1.0860
    美元/日圆            111.09  110.91  +0.16  -7.66  120.30
    欧元/日圆         117.74  117.46  +0.24  -9.76  130.47
    美元/瑞郎            1.0099  1.0093  +0.06  +0.81  1.0018
    英镑/美元            1.2340  1.2343  -0.02 -16.27  1.4738
    美元/加元            1.3473  1.3499  -0.19  -2.64  1.3839
    美元/离岸人民币      6.9157  6.9065  +0.13  +5.29  6.5680
    澳元/美元            0.7324  0.7332  -0.11  +0.67  0.7275
    新西兰元/美元        0.7006  0.7013  -0.10  +2.65  0.6825
    澳元/日圆         81.350  81.300  +0.06  -7.16  87.620
    新西兰元/日圆     77.840  77.740  +0.13  -5.05  81.980
    英镑/日圆         137.10  136.91  +0.14 -22.64  177.22
    澳元/新西兰元     1.0454  1.0458  -0.04  -1.97  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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 (编译/审校 李爽/杜明霞/张若琪/王兴亚)

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