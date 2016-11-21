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亚洲 | 2016年 11月 21日 星期一 13:51 BJT

台湾股市：连四日收涨站稳九千点上方，外资卖压减轻料短线反弹预期增温

路透台北11月21日 - 台湾股市周一再收高，连续四日涨势，续站稳九千点上方。分析师表示，随着外资卖压逐渐减轻，市场对台股后势不再过于悲观，预期短线有望反弹，但涨幅恐将有限。

台湾加权股价指数 收涨0.36%,至9,041.11点；今日成交初值 为620.79亿台币，上交易日修正后为700.79亿。

国泰证期顾问处经理蔡明翰表示，由于外资卖超台股金额逐渐缩减，偏空操作力道减弱，加以中小型股上日已带量转强，看好短线大盘有机会反弹，若此时台币持稳偏升将更利于台股后市持稳回升。

〞盘势转佳，后续会慢慢越来越好，〞他说。

他并称，感恩节(周四)即将到来，依照往例全球股市料较有表现机会，可望进一步舒缓外资对台股卖压。

安联台湾科技基金经理人廖哲宏则表示，后续台股分别面临国际情势变化、外资动向变数及评价面的挑战，加上目前已步入传统淡季，部分族群或仍面临季节性库存调整压力，布局上态度宜谨慎，逢回可加码、区间操作。

分析师预估，明日台股的区间料在8,950-9,100点。

本地时间13:46，亚洲主要股市涨跌互见，MSCI亚太明晟指数 跌0.05%。(完)

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