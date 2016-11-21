台湾股市：连四日收涨站稳九千点上方，外资卖压减轻料短线反弹预期增温

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透台北11月21日 - 台湾股市周一再收高，连续四日涨势，续站稳九千点上方。分析师表示，随着外资卖压逐渐减轻，市场对台股后势不再过于悲观，预期短线有望反弹，但涨幅恐将有限。
台湾加权股价指数 收涨0.36%,至9,041.11点；今日成交初值 为620.79亿台币，上交易日修正后为700.79亿。
国泰证期顾问处经理蔡明翰表示，由于外资卖超台股金额逐渐缩减，偏空操作力道减弱，加以中小型股上日已带量转强，看好短线大盘有机会反弹，若此时台币持稳偏升将更利于台股后市持稳回升。
〞盘势转佳，后续会慢慢越来越好，〞他说。
他并称，感恩节(周四)即将到来，依照往例全球股市料较有表现机会，可望进一步舒缓外资对台股卖压。
安联台湾科技基金经理人廖哲宏则表示，后续台股分别面临国际情势变化、外资动向变数及评价面的挑战，加上目前已步入传统淡季，部分族群或仍面临季节性库存调整压力，布局上态度宜谨慎，逢回可加码、区间操作。
分析师预估，明日台股的区间料在8,950-9,100点。
本地时间13:46，亚洲主要股市涨跌互见，MSCI亚太明晟指数 跌0.05%。(完)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。