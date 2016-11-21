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亚洲 | 2016年 11月 21日 星期一 14:01 BJT

澳洲股市：小幅收低，消费品和医保类股下跌抵消能源和材料类股涨势

ASX 200医疗保健类股 跌1.3%，CSL Ltd 跌0.7%。

能源类股 逆势上涨，因寄望石油输出国组织(OPEC)减产；Woodside Petroleum Ltd 和Origin Energy Ltd 分别上涨1.3%和2.6%。

基本材料类股 在六个交易日来首次上扬，必和必拓 和Newcrest Mining Ltd 各涨0.8%。

约300支个股创新低；275支个股创新高。(完)

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