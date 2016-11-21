版本:
中国
亚洲 | 2016年 11月 21日 星期一 15:00 BJT

《汇市简讯》美元/韩元收涨至五个月新高，接近日高

0642GMT

* 美元/韩元收报1186.6，接近日高1187.0

* 美元/韩元收报五个月新高，因离岸人民币创记录新低，带动人民币的风向标货币一同下跌

* 尽管美国公债收益率在一定程度上持稳，但美元在亚洲盘仍走高

* 韩国综合股价指数收跌0.4%，韩国政坛暗流涌动

* 韩国反对党提议弹劾总统朴槿惠

* 美元/韩元技术面前景仍看涨，有望涨至1200(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价

全部现汇报价 (编译 王琛；审校 王颖)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐