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亚洲 | 2016年 11月 22日 星期二 08:22 BJT

《中国重要政经日程》--11月22日-12月15日

=============================今日重要政经日程==========================

11月22日（周二）

--中国国家主席习近平应厄瓜多尔共和国总统科雷亚、秘鲁共和国总统库琴斯基、智利共和国总统巴切莱特邀请对上述三国进行国事访问，并出席亚太经合组织第二十四次领导人非正式会议，至23日。

=============================近期重要政经日程==========================

11月23日（周三）

--2016年第二届中国绿色金融高峰论坛论坛11月23日-24日在北京举行。会议主题为绿色金融创新与绿色经济转型升级。

11月24日（周四）

--2016第五届中国上市公司领袖峰会在四川成都举行，至26日。主题为“聚焦供给侧、创新资本路”。

12月8日（周四）

--中国钢铁产业链发展高峰论坛即中联钢年会在北京召开，至10日。

12月10日（周六）

--2016（第十五届）中国企业领袖年会将在北京举行，至12日。主题为“主场中国--解码未来商业方案”。

12月13日（周二）

--2016（第十四届）中国企业竞争力年会将在北京举行，主题为“变革中国--新经济 新平衡”。

12月15日（周四）

--第十三届中国国际金融论坛将在上海召开，至16日。本次论坛主题为“共享经济时代的开放型金融服务”。

注: 1. *代表新增日程。

2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。（完） (发稿 李子木；审校 沈燕)

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