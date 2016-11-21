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亚洲 | 2016年 11月 21日 星期一 15:06 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：美元兑除日圆外的亚币走强

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* 美元/日圆持平，欧元/美元涨0.17%，英镑/美元跌0.04%，美元/加元跌0.3%

* 美元/韩元涨0.29%，美元/坡元涨0.15%，美元/人民币即期涨0.14%，美元/离岸人民币涨0.12%、

* 日经指数涨0.77%，韩国综合股价指数跌0.43%，美国西德克萨斯中质油(WTI)涨1.25%，美国10年期公债收益率报2.33%，日本10年期公债收益率报0.025%

* APEC与会领袖承诺将对抗所有形式的保护主义

* 欧洲开盘：tmsnrt.rs/2eaw4hx (完) (编译 刘秀红；审校 艾茂林)

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