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亚洲 | 2016年 11月 21日 星期一 15:30 BJT

日本债市：公债收益率曲线趋陡，长债价格尾随美债下跌

但30年期公债收益率 攀升1.5个基点至0.615%，之前曾涨至3月以来最高
的0.625%。
    
    上周日本央行意外宣布，在其9月推出的货币政策框架下进行首次固息特别买盘操作。
日本央行采取了控制公债收益率曲线的策略，将10年期公债收益率控制在零左右的水平。
    
    日本央行审议委员政井贵子周一称，目前说日本央行新的固息购债操作始终会顺利推进
还为时过早，但这一政策工具上周的确成功放缓了收益率的涨势。 
    
    美国公债令日本公债收益率承受上行压力，因投资者在11月8日美国总统大选后抛售美
国公债。
    
    美国所有期限公债收益率均创下五年多来的两周最大涨幅，美国指标10年期公债收益率
 周五录得一年高位2.364%。    
    
                                             当日涨跌   上日
                                  最新报价    (基点)   收市价
    
    两年期公债        -0.175%     -0.5   -0.170%
    五年期公债        -0.100%     -0.5   -0.095%
    10年期公债        0.025%     -1.0    0.035%
    20年期公债        0.480%     +0.5    0.475%
    30年期公债        0.615%     +1.5    0.600%
    10年期公债期货  <0#JGB:>         150.43    +0.13    150.30
    
    注1：公债期货涨跌为点数。
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
    
      
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  
    美债每日展望            欧元区公债市场        
    美国现货公债            英国公债市场              
    日本公债市场             中国债市                  
    台湾债市                 利率或央行相关报导  [INT|CEN-CMN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     

 (编译 蔡美珍/王琛；审校 艾茂林/于春红)

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