日本债市：公债收益率曲线趋陡，长债价格尾随美债下跌

但30年期公债收益率 攀升1.5个基点至0.615%，之前曾涨至3月以来最高 的0.625%。 上周日本央行意外宣布，在其9月推出的货币政策框架下进行首次固息特别买盘操作。 日本央行采取了控制公债收益率曲线的策略，将10年期公债收益率控制在零左右的水平。 日本央行审议委员政井贵子周一称，目前说日本央行新的固息购债操作始终会顺利推进 还为时过早，但这一政策工具上周的确成功放缓了收益率的涨势。 美国公债令日本公债收益率承受上行压力，因投资者在11月8日美国总统大选后抛售美 国公债。 美国所有期限公债收益率均创下五年多来的两周最大涨幅，美国指标10年期公债收益率 周五录得一年高位2.364%。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.175% -0.5 -0.170% 五年期公债 -0.100% -0.5 -0.095% 10年期公债 0.025% -1.0 0.035% 20年期公债 0.480% +0.5 0.475% 30年期公债 0.615% +1.5 0.600% 10年期公债期货 <0#JGB:> 150.43 +0.13 150.30 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货公债 英国公债市场 日本公债市场 中国债市 台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 蔡美珍/王琛；审校 艾茂林/于春红)