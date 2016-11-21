台湾汇市：台币兑美元微收升，因外资汇出减少且出口商抛汇

* 台币微收升强于亚币，外资汇出减少且出口商抛汇

* 外资在台债投资受限，未来汇出动能料将减低

* 明日台币波动区间料在31.920-32.050

路透台北11月21日 - 台币兑美元 周一微幅收升，表现强于亚洲新兴货币。交易员表示，因外资汇出需求减少，台币兑美元未能正式贬破32.00关卡，这使得出口商担忧最佳价格不再而加大抛汇，令台币表现偏强。

针对台币的强势表现，交易员认为，由于近期台湾出口好转，且外商对台厂因有较大并购案的资金汇入，使得美元供给大于需求，这也使得台币在央行控管下能达成动态稳定目标，但也让银行间操作难度增加。

〞央行在搞逆风操作啊，就他与外资在两头吃鱼，我们吃鱼刺。〞一位外商银行交易员说。

另一大型银行交易员也称，台币真的超强，〞我也很想骂人，但32.0价位大家都怕了。(美元)没有一面倒地往上。〞

他表示，虽然上周五与今日，台币兑美元都收在32.00价位或更低，但盘中却从来没机会有效贬破32.00，出口商眼见最佳价位始终没能出现，自然会想抛汇。

针对台币后市，交易员认为，国际市场几乎已充分反应美国12月升息的预期，且外资抽离新兴市场，主要是炒作殖利率大弹的题材，但因外资在台湾投资债市受到限制，台股殖利率又相对较佳，似乎没有再进一步抽离资金的必要。

根据资产管理业者统计，美国总统大选后，国际资金明显退场，新兴亚洲连续两周呈现资金流出，上周卖超金额更较前一周扩大，累计两周资金净流出逾66亿美元。其中，台股因今年最受外资宠爱，一旦国际资金动向反转，台股也成为首要提款目标，上周净流出逾15亿美元，为亚股之最。

中国信托投信基金经理人刘哲维称，由于周边国家经济复苏、原料价格上扬、外需明显改善、加上低基期关系，预期台湾明年外销成长幅度将优于今年。再者，原料价格上涨、半导体产业复苏加上低基期关系，明年企业获利将提速。最后，台股股息收益率仍处于高位，相对于其他新兴亚洲国家仍具吸引力。因此外资并无进一步大幅汇出的必要。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，目前各种天期美元/台币换汇点溢价幅度收敛；尾盘指标一个月美元/台币远汇 报31.968/31.996，上日收在32.110。

多数新兴亚洲货币周一下跌，因在美债收益率上涨以及特朗普政府或实施扩张性经济政策的预期下，美元仍坚守高位。 韩元/美元 国内收报1,186.6，较上周五收盘价1,183.2贬0.3%。

台湾股市周一再收高，连续四日涨势，续站稳九千点上方。台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股卖超21.81亿台币，连九个交易日卖超共计868.74亿台币。

交易员预估，明日台币兑美元区间暂看31.920-32.050。

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浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日成

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Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 董永年；审校 张喜良)