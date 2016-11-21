全球金市：现货金上扬弹离五个半月低点，受实货买盘提振

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
“低价已经引发了一些实货买兴。”澳新银行分析师Daniel Hynes说道，“然而，美元有动能支撑，在美元走势逆转以前，金价恐将难以反弹。”
美元指数周一创下13年半高位。截至上周五收盘，现货金本月迄今已下跌5.4%。
“未来几周到美联储会议之前，金价有可能跌破每盎司1,200美元。”Hynes补充道。
市场目前预计，美联储在12月14日会议上升息的几率高达90%。
“在美股走坚、美元走强和全球利率上升的背景下，我们预期黄金走势将继续艰难。”INTL FCStone分析师Edward Meir在报告中指出。
路透分析师王涛认为，现货金料在每盎司1,204美元寻获支撑，有可能在该水准上方徘徊一天，或温和反弹到1,222-1,235美元区间。
现货银 上涨0.77%至每盎司16.71美元。现货铂金 升0.54%至925.50美元。现货钯金 涨0.35%至726.97美元。（完）
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金属期市 LME库存变化 (编译 蔡美珍/高琦 审校 于春红/艾茂林)
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