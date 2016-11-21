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亚洲 | 2016年 11月 21日 星期一 15:37 BJT

《中国新债预测》国开行五期债定位略低二级，配置需求仍在但情绪不佳

* 招标品种：国开行3/5/7/10/20年固息增发债
    * 期限及招标金额：3年：30亿元；5年：50亿元；7/20年：40亿元；10年：80亿元
    * 招标时间：3/5/7年：11月22日9:30-10:30；10/20年：11月22日9:30-11:10
    * 受访人数：7位(银行、券商、基金和保险)
    * 预测区间：2.90%-2.95%；3.07%-3.12%；3.22%-3.27%；3.17%-3.22%；3.50%-3.55%
    * 预测均值：2.92%；3.09%；3.24%；3.20%；3.52%

    路透北京11月21日 - 中国国家开发银行 周二将招标增发三、五、七、10和20
年五期固息债。路透调查显示，资金面虽仍偏紧但已有部分缓和，同时银行和保险等机构仍
会有配置需求，不过二级市场情绪依然不佳，故明日五期债中标收益率料仅略低于二级，预
测均值分别为2.92%、3.09%、3.24%、3.20%和3.52%。
    
    华南一基金交易员说，“我觉得比二级普遍要略低一点，因为从上周五50年国债发行，
到今天二级弱势来看，基金等配置盘比较犹豫中进场了一点，明天一级估计好转点。”
    
    华中一保险交易员亦提到，资金紧张局面已出现缓和迹象，预计部分保险和银行等机构
仍存在配置需求，“不过二级情绪好转不多，觉得明日招标结果有可能只是稍低于二级。”

    中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，三、五、七、10
和20年最新收益率为2.9375%、3.1937%、3.2815%、3.2365%和3.5565%。
    
    中国银行间债市周一早盘现券收益率及IRS（利率互换）均略跌，经过持续调整后10年
国债收益率来到2.90%附近，有部分机构认为该位置附近利率债已有一定配置价值，买盘力
道较之前亦有所恢复。 
    
    明日招标的五期债分别为国开行今年第15期 、第六期 
、第七期 、第13期 、第五期 的增发债，
票面利率2.65%、2.96%、3.24%、3.05%、3.80%。

    具体发行条款如下：

                  2016年第15、六、七、13、五期增发债
    --------------------------------------------------
    发行上限        3年：30亿元；5年：50亿元
                    7/20年：40亿元；10年：80亿元 
    期限/计息方式   3/5/7/10/20年固息
    招标时间        3/5/7年：11月22日9:30-10:30
                    10/20年：11月22日9:30-11:10                
    招标方式        单一价格(荷兰式)
    缴款日          11/24
    起息日          3年：10月20日；5年：2月18日；7年：2月25日
                    10年：8月25日；20年：1月25日
    分销期          11/23-11/24
    上市日          11/28
    基本承销额      不设立
    付息频率        按年
    发行人增发权利  保留
    承揽费          3年：0.05%；5/7年：0.10%；
                    10年：0.15%；20年：0.20%
    --------------------------------------------------(完)

 (发稿 侯向明；审校 张喜良)

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