亚洲橡胶：TOCOM期胶收涨7%创17个月高位，录近六年最大百分比涨幅

4月TOCOM期胶 <0#2JRU:>收高14.6日圆或7%，报每公斤224.1日圆，为2011年3月来最大单日百分比涨幅。盘中稍早曾一度创下2015年6月来的最高224.4日圆。

1月沪胶 涨965元人民币，收报17,130元，为2015年6月来最高。

“继中国当局严格对煤炭和基本金属等其他大宗商品的监管后，我怀疑橡胶可能已成为中国投机客的目标，”一交易员说道，并补充道一些外资金融机构借助电脑交易亦加剧了波动性。

Fujitomi Co分析师Toshitaka Tazawa也说，投机性买盘是推动大涨的原因。

“因供给面并没有传出新的消息，实在难以解释TOCOM期胶为何涨的猛烈。”

新加坡12月期胶 尾盘173.0美分，涨4.1美分。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>