更新版 1-中国汇市：人民币缩量续收创近八年半新低，考验6.90元关口支撑

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
* 人民币续收跌，中间价12连跌
* 即期汇价和中间价均刷新近八年半低点
* 汇价逼近6.90元关口，市场观望气氛略升
* 短期仍承压，但提前购汇将缓和中期调整压力 (新增评论和收盘报价)
路透上海/北京11月21日 - 人民币兑美元即期 周一缩量续收跌，与12连跌的中间价双双逼近6.90元关口，刷新近八年半低点，因美元指数依旧强势。交易员称，即期汇价连续调整后，市场观望气氛略有升温，成交出现萎缩；监管层则继续启动中间价过滤机制，缓和汇价螺旋下跌压力。
他们并表示，近期监管层已调整汇率管理方式，盘中只适度提供美元流动性，且不会刻意连续值守某个具体价位；对汇率波动容忍度上升会激发客盘提前购汇，短期内可能会增加部分购汇压力，令人民币汇价仍承压，但实需原则下中期汇价继续调整压力会下降。由于临近年底离岸市场人民币流动性更为趋紧，且波动性更大，两地点差有所扩大。
“点差扩大还是因为人民币流动性比较吃紧，一到年底都会这样。”一外资行交易员称，“现在美元一枝独秀，其它货币都在贬值，上周很多机构已经调整了年底人民币兑美元的贬值幅度，很多认为年底会破7。”
亦有中资行交易员表示，最近贬值还是调整了一些供需，比较均衡了，但汇价基本跟着美元走，监管层也不再守卫具体点位，日内会提供些流动性，但不会主动去控制价格。
盘古宏观团队维持今年底人民币兑美元汇率约在6.9左右，明年年底约在7.2左右的判断。但在未来一段时间内，应该警惕人民币贬值预期与短期资本外流之间的相互强化。因此，通过进一步增强人民币汇率形成机制弹性，避免市场形成持续的贬值预期，就变得日益重要。
此前路透根据定价机制测算，人民币兑美元中间价今日预计会开在6.9064元附近，较上日贬值约268点。而实际人民币中间价 则报6.8985元，并未跌破6.90元关口，上日中间价为6.8796元。
全球汇市方面，美元兑一篮子货币周一在亚洲市场守在13年半高位附近，投资者坚持认为，美国总统当选人特朗普将实施扩张性财政政策，这将推高利率。
以下为今日在岸市场16:30人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美 今日 上日 升贬 元 即期成交价格<CNY=CF 6.8956 6.8912 -0.06%
XS>
中间价 6.8985 6.8796 -0.27% 成交额<CNYSPTVOL=CF 262.08亿美元 387.71亿美元
XT> 日内波动幅度(pips) 82 日低6.8992 日高6.891
今年以来升贬幅度 -5.83% 2005年汇改以来升贬 20.03%
幅度 一年期美元/人民币掉 560
期
离岸人民币市场 今日 上日
CNH即期 6.9108 6.907 一年期NDF<CNY1YNDFO 7.0905 7.0835
R=>
中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率 为6.8962；人民币兑欧元 、日圆 和英镑 15点的参考汇率为7.3172、6.2125和8.5083。
中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完） (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 张喜良)
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