更新版 1-中国汇市：人民币缩量续收创近八年半新低，考验6.90元关口支撑

* 人民币续收跌，中间价12连跌

* 即期汇价和中间价均刷新近八年半低点

* 汇价逼近6.90元关口，市场观望气氛略升

* 短期仍承压，但提前购汇将缓和中期调整压力 (新增评论和收盘报价)

路透上海/北京11月21日 - 人民币兑美元即期 周一缩量续收跌，与12连跌的中间价双双逼近6.90元关口，刷新近八年半低点，因美元指数依旧强势。交易员称，即期汇价连续调整后，市场观望气氛略有升温，成交出现萎缩；监管层则继续启动中间价过滤机制，缓和汇价螺旋下跌压力。

他们并表示，近期监管层已调整汇率管理方式，盘中只适度提供美元流动性，且不会刻意连续值守某个具体价位；对汇率波动容忍度上升会激发客盘提前购汇，短期内可能会增加部分购汇压力，令人民币汇价仍承压，但实需原则下中期汇价继续调整压力会下降。由于临近年底离岸市场人民币流动性更为趋紧，且波动性更大，两地点差有所扩大。

“点差扩大还是因为人民币流动性比较吃紧，一到年底都会这样。”一外资行交易员称，“现在美元一枝独秀，其它货币都在贬值，上周很多机构已经调整了年底人民币兑美元的贬值幅度，很多认为年底会破7。”

亦有中资行交易员表示，最近贬值还是调整了一些供需，比较均衡了，但汇价基本跟着美元走，监管层也不再守卫具体点位，日内会提供些流动性，但不会主动去控制价格。

盘古宏观团队维持今年底人民币兑美元汇率约在6.9左右，明年年底约在7.2左右的判断。但在未来一段时间内，应该警惕人民币贬值预期与短期资本外流之间的相互强化。因此，通过进一步增强人民币汇率形成机制弹性，避免市场形成持续的贬值预期，就变得日益重要。

此前路透根据定价机制测算，人民币兑美元中间价今日预计会开在6.9064元附近，较上日贬值约268点。而实际人民币中间价 则报6.8985元，并未跌破6.90元关口，上日中间价为6.8796元。

全球汇市方面，美元兑一篮子货币周一在亚洲市场守在13年半高位附近，投资者坚持认为，美国总统当选人特朗普将实施扩张性财政政策，这将推高利率。

以下为今日在岸市场16:30人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美 今日 上日 升贬 元 即期成交价格<CNY=CF 6.8956 6.8912 -0.06%

XS>

中间价 6.8985 6.8796 -0.27% 成交额<CNYSPTVOL=CF 262.08亿美元 387.71亿美元

XT> 日内波动幅度(pips) 82 日低6.8992 日高6.891

今年以来升贬幅度 -5.83% 2005年汇改以来升贬 20.03%

幅度 一年期美元/人民币掉 560

期

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期 6.9108 6.907 一年期NDF<CNY1YNDFO 7.0905 7.0835

R=>

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率 为6.8962；人民币兑欧元 、日圆 和英镑 15点的参考汇率为7.3172、6.2125和8.5083。