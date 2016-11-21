金属期市：铜价领涨工业金属市场，料将进一步走高

“看看铜的技术面，看起来呈买超，但你将它与工业金属的整体表现相比，铜价似乎可以涨得更高，”他补充道。

0742 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 已攀升2.5%至每吨5,561美元，扳回了上周2.3%的跌幅。

上海期交所主力期铜合约 上涨2.1%至每吨45,120元人民币(6,542美元)。

实货市场上，沪铜溢价持坚于每吨95美元<0#BASEBW-SHMET>，高于一个月前的每吨70美元。

但上周发往上海的铜溢价下跌15美元至每吨80美元，意味着部分交易商已不愿去海外购买铜。

美国商品期货交易委员会(CFTC)数据周五显示，截至11月15日的一周，投资者将纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货和期权的净多仓连续两周增持，创纪录高位。

LME期镍 上涨近3%至每吨11,165美元，期锌 和期铅 分别上涨约2%。

LME期铝涨1%至1,711.50美元。LME现货铝较期铜的溢价CMAL0-3报13.90美元，为3月来最高，反映出现货供应短缺。

上海期铝 大涨4%至每吨14,090元人民币，部分原因是煤价上涨。(完)

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