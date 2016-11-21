金属期市：铜价领涨工业金属市场，料将进一步走高

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
“看看铜的技术面，看起来呈买超，但你将它与工业金属的整体表现相比，铜价似乎可以涨得更高，”他补充道。
0742 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 已攀升2.5%至每吨5,561美元，扳回了上周2.3%的跌幅。
上海期交所主力期铜合约 上涨2.1%至每吨45,120元人民币(6,542美元)。
实货市场上，沪铜溢价持坚于每吨95美元<0#BASEBW-SHMET>，高于一个月前的每吨70美元。
但上周发往上海的铜溢价下跌15美元至每吨80美元，意味着部分交易商已不愿去海外购买铜。
美国商品期货交易委员会(CFTC)数据周五显示，截至11月15日的一周，投资者将纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货和期权的净多仓连续两周增持，创纪录高位。
LME期镍 上涨近3%至每吨11,165美元，期锌 和期铅 分别上涨约2%。
LME期铝涨1%至1,711.50美元。LME现货铝较期铜的溢价CMAL0-3报13.90美元，为3月来最高，反映出现货供应短缺。
上海期铝 大涨4%至每吨14,090元人民币，部分原因是煤价上涨。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 王颖/王琛；审校 高琦/白云)
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