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亚洲 | 2016年 11月 21日 星期一 16:22 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--11月21日

路透11月21日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周一收市价及比价:(本地时间1
6:21时，1港元=0.88914人民币 )
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均溢价
为25.27%，高于上交易日收盘的25.12%。
    
   公司名       A股代码      H股代码    A股价格(元)   H股价格(港元)     A/H股比价
 工商银行                                       4.42           4.49            1.11
 建设银行                                       5.32           5.50            1.09
 中国银行                                       3.41           3.36            1.14
 农业银行                                       3.18           3.12            1.15
 招商银行                                      18.34          18.50            1.11
 中信银行                                       6.45           4.85            1.50
 交通银行                                       5.75           5.91            1.09
 民生银行                                       9.28           8.58            1.22
 中国人寿                                      24.76          20.95            1.33
 中国平安                                      35.90          41.80            0.97
 中国太保                                      30.91          29.10            1.19
 中信证券                                      17.39          17.50            1.12
 新华人寿                                      46.73          37.20            1.41
 海通证券                                      16.90          14.30            1.33
 华能国际                                       7.32           4.65            1.77
 大唐发电                                       3.98           2.04            2.19
 华电国际                                       5.12           3.11            1.85
 中煤能源                                       6.59           4.08            1.82
 中国神华                                      17.00          15.70            1.22
 中国石油                                       7.48           5.20            1.62
 兖州煤业                                      13.09           5.62            2.62
 中国石化                                       5.02           5.29            1.07
 上海石化                                       6.08           4.00            1.71
 中海油服                                      12.82           7.31            1.97
 仪征化纤                                       4.08           1.57            2.92
 中国铝业                                       4.29           3.34            1.44
 江西铜业                                      20.89          11.70            2.01
 洛阳钼业                                       4.15           1.91            2.44
 紫金矿业                                       3.50           2.54            1.55
 马钢股份                                       2.95           1.96            1.69
 鞍钢股份                                       4.83           4.36            1.25
 重庆钢铁                                       2.52           2.50            1.13
 海螺水泥                                      18.15          22.10            0.92
 洛阳玻璃                                      25.61           5.55            5.19
 京城机电                                      10.59           3.54            3.36
 中联重科                                       4.81           3.42            1.58
 金隅股份                                       4.68           2.91            1.81
 中国国航                                       7.61           5.03            1.70
 东方航空                                       6.46           3.53            2.06
 南方航空                                       7.51           4.36            1.94
 中国远洋                                       5.79           3.04            2.14
 中海集运                                       4.54           1.74            2.93
 中集集团                                      15.75          11.70            1.51
 中海发展                                       7.48           4.61            1.82
 宁沪高速                                       8.92          10.12            0.99
 深高速                                         9.18           7.49            1.38
 成渝高速                                       5.06           3.16            1.80
 皖通高速                                      17.67           6.52            3.05
 广深铁路                                       4.49           4.12            1.23
 中国南车                                      10.50           7.06            1.67
 中国交建                                      15.78           9.10            1.95
 中国铁建                                      11.76          11.30            1.17
 中国中铁                                       9.30           6.83            1.53
 长城汽车                                      10.52           6.95            1.70
 比亚迪                                        55.15          45.70            1.36
 广汽集团                                      25.13           9.42            3.00
 青岛啤酒                                      30.99          31.00            1.12
 白云山                                        25.58          18.94            1.52
 新华制药                                      13.67           5.90            2.61
 海信科龙                                      10.66           6.82            1.76
 南京熊猫                                      14.83           7.16            2.33
 晨鸣纸业                                       9.59           6.77            1.59
 上海医药                                      20.11          19.18            1.18
 中兴通讯                                      16.41          11.68            1.58
 东方电气                                      10.09           6.15            1.85
 潍柴动力                                      10.05          12.46            0.91
 东北电气                                       8.16           3.15            2.91
 广船国际                                      28.26          11.58            2.74
 昆明机床                                       8.60           2.70            3.58
 一拖股份                                      11.80           4.44            2.99
 北辰实业                                       4.31           2.56            1.89
 创业环保                                       8.96           4.34            2.32
 中国中冶                                       5.09           2.61            2.19
 金风科技                                      17.65          11.42            1.74
 丽珠                                          58.03          47.40            1.38
 万科                                          27.40          22.15            1.39
 郑煤机                                         6.80           3.97            1.93
 大连港                                         3.07           1.47            2.35
 山东墨龙                                      11.96           3.72            3.62
 浙江世宝                                      45.23          12.14            4.19
 复星医药                                      23.79          24.45            1.09
 光大银行                                       3.91           3.44            1.28
 东江环保                                      19.00          13.58            1.57
 上海电气                                       8.42           3.64            2.60
 广发证券                                      18.72          17.58            1.20
 华泰证券                                      20.25          17.10            1.33
 东方证券                                      16.54           8.22            2.26
 光大证券                                      17.49          12.16            1.62
 招商证券                                      18.92          12.70            1.68
    
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
    如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>

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