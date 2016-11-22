重温稿-《台湾新债预测》30年公债105/14期得标利率料在2.10-2.15%

* 标售标的：30年公债105/14

* 标售时间：周二(22日)

* 标售金额：预定250亿台币

* 预测中值：2.10-2.15%

* 受访机构：11家

路透台北11月21日 - 台湾央行周二将代财政部标售30年期公债105/14期 。路透调查显示，本期30年公债得标利率料在2.10-2.15%，较上次同年期得标利率的1.4030%明显走高。

就此结果，路透采访了财政部国库署副署长戴龙辉，他表示，将依据客观国际利率走势、国内资金情势及105/14发行前交易实际情形等因素，审慎决议明日底标。

路透周一共采访11家金融机构，包括六家中大型寿险、四家大型银行及一家大型证券商，预估大区间落在2.00-2.20%。

戴龙辉拒绝对截标与否表示意见。目前交易商普遍考虑国库署截标因素，预估截标利率可能落在2.1-2.2%之间。

周二央行代财政部标售的105/14期公债，金额预定250亿台币；将于11月25日(五)发行。此期公债发行前交易殖利率落在1.7250-2.0000%。前一期30年公债105/10，得标利率在1.4030%。

以下为交易员观点整理：

--一位大型寿险交易员：

这次或多或少都会参与标售，而随着指标10年公债殖利率续弹，基于10年、30年公债间利差约在70-80个基点，推估30年新债得标利率落在2.1%附近，毕竟目前仍有国际板债券及其他金控发行特别股等较高收益率可以投资。

--另位大型寿险交易员：

虽说台湾长债殖利率回到2%水准，渐渐具有吸引力，但国际债市利空尚未完全去化，也怕台债殖利率持续弹升，加以今日30年新券发行前交易虽未成交，但卖价高挂近2.15%，不排除得标利率向2.15%靠拢，除非国库署再祭出截标动作。

--一特定大型银行交易员：

反应美债利空令台债殖利率弹势难歇，30年新券若标在2.10%左右算是比较有诱因，将参与标售、但不会太积极参与竞标。

--大型银行交易员：

尽管寿险业买盘有望进场，但这次250亿台币筹码仍嫌太多，能够完全去化就算相当不错，预估这次得标利率落在2.10-2.15%，主要考虑国库署截标因素。

以下为各金融机构的预期区间：

金融机构 区间低位 区间高位(%)

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大型寿险一 2.05 2.15

大型寿险二 2.05 2.10

大型寿险三 2.00 2.10

大型寿险四 2.00 2.15

大型寿险五 2.13 2.18

中型寿险六 2.10 2.15

大型银行一 2.07 2.09

大型银行二 2.10 2.15

大型银行三 2.10 2.15

大型银行四 2.10 2.18

大型证券商一 2.15 2.20

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