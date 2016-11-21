台湾债市：10年券殖利率续收创逾15个月高位，量缩观望30年新券标售

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
* 10年公债殖利率大弹续探逾15个月新高
* 量缩观望明日30年新券标售结果
* 明日105/11R殖利率区间在1.30-1.50%
路透台北11月21日 - 台湾指标10年增额公债105/11R 发行前交易殖利率周一收扬逾11基点破1.40%关口，续创10年公债逾15个月高位。交易员称，今日30年新券虽未成交，但卖价高挂在2.145%引发市场预期标高心理，加以盘面欠缺买盘支撑，带动105/11R殖利率大幅收升。
他们表示，由于美国指标10年公债殖利率再探新高，带动105/11R盘中殖利率再度走扬，惟量能不彰，观望30年公债105/14 明日标售结果。
〞105/11R越弹越高，大家都傻眼了，真的超乎我的预期，再来看30年新券标售。〞一位大型证券商交易员说。
今日105/11R殖利率收在日高1.41%，创10年公债逾15个月收盘新高，前高为去年8月6日的1.4125%。
台湾央行周二将代财政部标售30年期公债105/14。路透调查显示，本期30年公债得标利率料在2.10-2.15%，将较上次同年期得标利率的1.4030%明显走高。
财政部国库署副署长戴龙辉则对路透表示，将依据国际利率走势、国内资金情势及105/14发行前交易实际情形等因素，审慎决议明日底标。
目前台债偏空主因来自欠缺买盘支撑，向来为台债金主的一大型银行交易主管称，现在美债仍旧偏空，指标10年公债殖利率仍未见止稳讯号，暂先观望美债何时能有效回稳，买盘不能操之过急。
交易员预估，明日105/11R发行前交易殖利率交投区间将在1.30-1.50%。
收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币)
5 105/13 +4.80 0.9280 0.9150-0.9280* 3.0
10 105/11R +11.12 1.4100 1.3300-1.4100* 65.5
*表创该券交易以来殖利率高位。
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浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 105/10 没有成交 20 105/9 没有成交 10 105/11 1.3950%
5 105/13 0.9280%
3 105/1 没有成交
2 105/12 没有成交 (完) (记者 詹静宜；审校 张喜良)
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