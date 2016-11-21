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亚洲 | 2016年 11月 21日 星期一 16:49 BJT

《汇市简讯》澳元/美元多头或因公债收益率走势而投降

0821 GMT

* 若澳洲公债收益率维持当前波动态势或水平，澳元/美元还有下跌空间

* 上次长期公债收益率达到目前水平附近时，澳元/美元汇率要比现在高得多

* 10年期澳洲/美国公债收益率图表 reut.rs/2gu9mEL

* 尽管仓位扩大，投机客仍做空美元 reut.rs/2gu8yA6

* 澳元/美元跌破周线云区一触即发 reut.rs/2gu994O(完)

(编译 王琛；审校 白云)

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