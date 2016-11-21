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亚洲 | 2016年 11月 21日 星期一 17:30 BJT

《汇市简讯》欧元/日圆与美元/日圆的关联更强

0909 GMT

* 我们认为欧元/日圆将涨至119.00/120.00

* 美系机构也建议做多该交叉盘，目标指向122.00

* 由于欧洲政治风险，英系机构建议做空该交叉盘

* 与欧元/美元相比，欧元/日圆与美元/日圆的关联更强

* 亚洲盘欧元/日圆从117.42位上涨，但目前在118.0处受抑

* 日本出口商及获利了结令涨势限制在117.99 (完)

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全部现汇报价 (编译 王琛；审校 王颖)

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