中国环保：建立企事业排污总量控制制度，落实按证排污责任--国务院

路透北京11月21日 - 中国国务院办公厅日前下发通知，提出建立健全企事业单位污染物排放总量控制制度，纳入排污许可管理的所有企事业单位必须按期持证排污、按证排污，不得无证排污。

中国政府网周一刊登“控制污染物排放许可制实施方案”指出，目前排污许可制定位不明确，企事业单位治污责任不落实，环境保护部门依证监管不到位，使得管理制度效能难以充分发挥。

该方案目标到2020年，完成覆盖所有固定污染源的排污许可证核发工作，全国排污许可证管理信息平台有效运转，各项环境管理制度精简合理、有机衔接，企事业单位环保主体责任得到落实。

方案称，要改变单纯以行政区域为单元分解污染物排放总量指标的方式和总量减排核算考核办法，通过实施排污许可制，落实企事业单位污染物排放总量控制要求，逐步实现由行政区域污染物排放总量控制向企事业单位污染物排放总量控制转变，控制的范围逐渐统一到固定污染源。

环境影响评价制度是建设项目的环境准入门槛，排污许可制是企事业单位生产运营期排污的法律依据，必须做好充分衔接，实现从污染预防到污染治理和排放控制的全过程监管。

方案表示，将严厉查处违法排污行为。根据违法情节轻重，依法采取按日连续处罚、限制生产、停产整治、停业、关闭等措施，严厉处罚无证和不按证排污行为，对构成犯罪的，依法追究刑事责任。

而对自愿实施严于许可排放浓度和排放量且在排污许可证中载明的企事业单位，加大电价等价格激励措施力度，符合条件的可以享受相关环保、资源综合利用等方面的优惠政策。

上周的国务院常务会议提出，将实施工业污染源全面达标排放计划，综合整治农业面源和畜禽养殖等污染，并完善企业排放许可、排污权交易、环境损害赔偿等制度，适时开征环境保护税，深化资源环境价格改革。 （完）

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