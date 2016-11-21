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亚洲 | 2016年 11月 21日 星期一 17:49 BJT

标题新闻：马来西亚11月1-20日棕榈油出口较前月同期下滑9.4%至730,257吨—船货验证机构SGS

注：SGS为船货验证机构Societe Generale de Surveillance的缩写。 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选

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