中国铁路：确保今年完成铁路固定资产投资逾8,000亿元等目标--铁总

路透北京11月21日 - 中国铁路总公司有关部门负责人周一表示，铁路总公司持续加大铁路建设特别是中西部铁路建设力度，确保2016年铁路固定资产投资8,000亿元人民币以上、投产新线3,200多公里等任务目标的完成。

新华社援引该负责人称，随着新线路的开通，2017年春运期间全国铁路客运能力预计同比增长7.5%，其中北上广等东部发达地区到中西部外出务工人员密集地区的客运能力增长8.9%。

据铁路总公司，截至今年10月底，已有郑州至徐州高速铁路等22个项目投产运营，投产里程1,209.9公里。预计年底前还将有35个项目陆续投产，投产里程2,000多公里。

上述负责人称，年底前，上海至昆明高速铁路贵阳至昆明段、云南至广西铁路百色至昆明段、重庆至万州铁路、兰州至重庆铁路广元至岷县段等一批长大干线项目将建成投产运营；长株潭城际铁路（长沙至七斗冲、暮云至湘潭段）、武汉至孝感铁路、呼和浩特至准格尔铁路等也将开通运营。

其中，上海至昆明高速铁路贵阳至昆明段的建成通车，标志着“四纵四横”客运专线主骨架之一的沪昆高铁全线贯通。