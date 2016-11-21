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亚洲 | 2016年 11月 21日 星期一 18:11 BJT

《全球汇市》欧元/美元摆脱11个月低位，因欧洲政治不确定性略有下降

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.0629  1.0585  +0.42  -2.13  1.0860
    美元/日圆            110.80  110.91  -0.10  -7.90  120.30
    欧元/日圆         117.79  117.46  +0.28  -9.72  130.47
    美元/瑞郎            1.0099  1.0093  +0.06  +0.81  1.0018
    英镑/美元            1.2336  1.2343  -0.06 -16.30  1.4738
    美元/加元            1.3472  1.3499  -0.20  -2.65  1.3839
    美元/离岸人民币         6.9116  6.9065  +0.07  +5.23  6.5680
    澳元/美元            0.7348  0.7332  +0.22  +1.00  0.7275
    新西兰元/美元        0.7016  0.7013  +0.04  +2.80  0.6825
    欧元/瑞郎         1.0736  1.0698  +0.36  -1.38  1.0886
    欧元/英镑         0.8618  0.8581  +0.43 +16.98  0.7367
    欧元/瑞典克朗     9.8080  9.8157  -0.08  +6.95  9.1705
    美元/挪威克朗        8.5505  8.5876  -0.43  -3.27  8.8398
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 刘秀红/高琦/王颖/蔡美珍；审校 汪红英/蔡美珍/白云/艾茂林)

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