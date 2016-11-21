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市场报道 | 2016年 11月 21日 星期一 18:24 BJT

欧洲汇市：英镑下跌，市场等待英国政府周三公布的预算报告

巴克莱策略师Hamish Pepper认为，英镑仓位极度偏空，意味着周三预算声明的风险偏向有利英镑。

“我们面临的风险是，英国政府或许可能提出赤字持续收窄的预测，”他说道。“一般的预测是经济复苏将非常温和。如果你所得到的预测比这个稍微积极，那么它可能提振英镑。”

“我认为英镑兑欧元今天早盘只是跟随欧元的大走势。最重大的事件是周三和预算报告，我认为人们不会建立很多风险部位。”

英镑兑欧元下跌约0.7%至0.8630英镑，周五曾触及两个月高位0.8526英镑。英镑兑美元跌0.2%至1.2317美元。(完)

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全部现汇报价 (编译 高琦/王琛；审校 白云/蔡美珍)

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