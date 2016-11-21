欧洲汇市：英镑下跌，市场等待英国政府周三公布的预算报告

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
巴克莱策略师Hamish Pepper认为，英镑仓位极度偏空，意味着周三预算声明的风险偏向有利英镑。
“我们面临的风险是，英国政府或许可能提出赤字持续收窄的预测，”他说道。“一般的预测是经济复苏将非常温和。如果你所得到的预测比这个稍微积极，那么它可能提振英镑。”
“我认为英镑兑欧元今天早盘只是跟随欧元的大走势。最重大的事件是周三和预算报告，我认为人们不会建立很多风险部位。”
英镑兑欧元下跌约0.7%至0.8630英镑，周五曾触及两个月高位0.8526英镑。英镑兑美元跌0.2%至1.2317美元。(完)
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全部现汇报价 (编译 高琦/王琛；审校 白云/蔡美珍)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
美国大型银行股周五没有令市场失望，美国银行、摩根大通和富国银行均发布好于分析师预估的业绩获利。他们还对2017年的业绩表示乐观，这是他们在特朗普胜选以来对业绩的首次公开表态。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。