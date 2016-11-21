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亚洲 | 2016年 11月 21日 星期一 18:17 BJT

东南亚股市：多数收低，菲律宾股市受获利了结拖累跌逾1%

涨跌    当日  今年以来  2015年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   346.30    -1.04   -0.30   +4.05   332.82
    新加坡                     2816.67   -21.98   -0.77   -2.29  2882.73
    马来西亚                  1627.28     3.48   +0.21   -3.85  1692.51
    泰国                      1478.30     4.44   +0.30  +14.77  1288.02
    印尼                      5148.32   -21.79   -0.42  +12.09  4593.01
    菲律宾                     6979.06   -88.67   -1.25   +0.39  6952.08
    越南                        674.29     1.04   +0.15  +16.45   579.03
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
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    英股富时指数             德股DAX指数                
    法股CAC-40指数         

 (编译 刘秀红/蔡美珍；审校 高琦/艾茂林/白云)

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