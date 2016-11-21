国际油市：亚洲中质馏分油流动性改善，冬季取暖用油需求料上升

路透新加坡11月21日 - 行业消息人士称，柴油和航煤流动性周一加强，冬季取暖油需求增长，预计会带动炼化利润率提升。

“炼厂入市进行对冲，柴油的人气总体来说在改善，”一位中质馏分油经纪商表示。

该经纪商表示，无论是实货还是纸货市场，流动性都在加强。

日本炼厂可能考虑从韩国的储罐那里进口煤油，日本将煤油用作取暖油，交易员表示需求预计会进一步增长。

孟加拉石油公司(BPC)已与10家公司敲定2017年上半年精炼油品的进口合约，议定的升水要低于今年的定期合约升水。

两位直接知情人士表示，明年1-6月500ppm柴油为较中东报价每桶升水2.30美元，这低于今年上半年的每桶4.40美元。

消息人士称，BPC航煤定期合同的价格定在每桶较中东报价升水3美元，低于2016年同期的每桶5.40美元。

对该公司供应中质馏分油的公司包括科威特石油公司、马来西亚国家石油公司(Petronas)、Emirates National Oil Company、菲律宾Philippines National Oil Company、越南的Petrolimex、印尼的Bumi Siak Pusako、中国石油和泰国的PTT。这些公司将获得相同的升水。

新加坡现货市场有六笔柴油交易达成，两笔航煤交易达成。(完)

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