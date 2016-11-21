国际油市：亚洲中质馏分油流动性改善，冬季取暖用油需求料上升

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透新加坡11月21日 - 行业消息人士称，柴油和航煤流动性周一加强，冬季取暖油需求增长，预计会带动炼化利润率提升。
“炼厂入市进行对冲，柴油的人气总体来说在改善，”一位中质馏分油经纪商表示。
该经纪商表示，无论是实货还是纸货市场，流动性都在加强。
日本炼厂可能考虑从韩国的储罐那里进口煤油，日本将煤油用作取暖油，交易员表示需求预计会进一步增长。
孟加拉石油公司(BPC)已与10家公司敲定2017年上半年精炼油品的进口合约，议定的升水要低于今年的定期合约升水。
两位直接知情人士表示，明年1-6月500ppm柴油为较中东报价每桶升水2.30美元，这低于今年上半年的每桶4.40美元。
消息人士称，BPC航煤定期合同的价格定在每桶较中东报价升水3美元，低于2016年同期的每桶5.40美元。
对该公司供应中质馏分油的公司包括科威特石油公司、马来西亚国家石油公司(Petronas)、Emirates National Oil Company、菲律宾Philippines National Oil Company、越南的Petrolimex、印尼的Bumi Siak Pusako、中国石油和泰国的PTT。这些公司将获得相同的升水。
新加坡现货市场有六笔柴油交易达成，两笔航煤交易达成。(完)
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(编译 王洋; 审校 于春红)
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