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亚洲 | 2016年 11月 21日 星期一 19:28 BJT

标题新闻：10月不包括中国在内的全球原铝日产出升至7万吨--国际铝业协会(IAI)

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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