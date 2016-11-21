马来西亚期市：棕榈油期货上涨约2%，盘中触及逾一周最高水准

路透吉隆坡11月21日 - 马来西亚棕榈油期货周一上涨约2%，并创下逾一周最高盘中水准，受竞争性油品涨势和马币下跌的提振。

马币处在逾13个月最低，此前马来西亚央行表示将采取措施打击个人或银行在海外NDF市场交易马币。

马币兑美元现汇下跌0.4%至4.4300的盘中低点，该水准是2015年10月2日以来最低。

马来西亚指标2月棕榈油期货 上涨1.7%，报每吨2,919马币(661美元)。盘中触及2,931马币的11月11日以来最高。

成交量为43,561口，略低于2015年平均的44,600口。

一位自吉隆坡的期货交易员表示，竞争性油品的强势支撑棕榈油；其指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的食用油合约。

“整体而言，海外大宗商品市场上涨。马币应会保持低迷，并继续支撑市场，”上述交易员表示。

“产量下降也会产生扶助，而糟糕的出口将限制上涨幅度。”

CBOT-12月豆油合约 上涨1%，大商所1月豆油合约 上涨1.5%。

大商所1月棕榈油合约 则上涨2.4%。(完)

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ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

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