马来西亚期市：棕榈油期货上涨约2%，盘中触及逾一周最高水准

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透吉隆坡11月21日 - 马来西亚棕榈油期货周一上涨约2%，并创下逾一周最高盘中水准，受竞争性油品涨势和马币下跌的提振。
马币处在逾13个月最低，此前马来西亚央行表示将采取措施打击个人或银行在海外NDF市场交易马币。
马币兑美元现汇下跌0.4%至4.4300的盘中低点，该水准是2015年10月2日以来最低。
马来西亚指标2月棕榈油期货 上涨1.7%，报每吨2,919马币(661美元)。盘中触及2,931马币的11月11日以来最高。
成交量为43,561口，略低于2015年平均的44,600口。
一位自吉隆坡的期货交易员表示，竞争性油品的强势支撑棕榈油；其指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的食用油合约。
“整体而言，海外大宗商品市场上涨。马币应会保持低迷，并继续支撑市场，”上述交易员表示。
“产量下降也会产生扶助，而糟糕的出口将限制上涨幅度。”
CBOT-12月豆油合约 上涨1%，大商所1月豆油合约 上涨1.5%。
大商所1月棕榈油合约 则上涨2.4%。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
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日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 王洋; 审校 于春红)
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