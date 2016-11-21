国际油市：亚洲燃料油实货及互换市场扩大涨势，因供应紧张

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透新加坡11月21日 - 亚洲燃料油周一在实货及互换市场双双扩大涨势，交易商指供应面紧张连续第三周巩固短期看多人气，因合规格燃料油船货供应紧张，套利船货推迟抵达，装运计划繁忙以及要满足混合要求等。
新加坡一交易商称，“多头走势是基本面推动的，...但我认为这一趋势将在12月上半月开始消退，”并指出运往新加坡的套利船货正逐步运到储油罐。
行业消息人士称，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油跨月价差升水全线走阔，从12月/1月到3月/4月的跨月升水均如此。
新加坡380-cst燃料油互换走强使12月东西方套利价差 涨至每吨32美元，为1月15日以来最高。
在实货市场，380-cst燃料油现货升水亦在本周伊始走强，消息人士指因受普氏窗口大量买盘提振。
380-cst燃料油FO380-SIN-DIF较新加坡报价较前一交易日涨0.54美元，至每吨3.27美元。
新加坡市场交易中，达成四笔现货交易。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 于春红; 审校 王洋)
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