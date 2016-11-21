版本:
中国
货币新闻 | 2016年 11月 21日 星期一 20:31 BJT

标题新闻：全球9月锌市场缺口从8月上修后的2.6万吨缩窄至1.99万吨--ILZSG

国际铅锌研究小组(ILZSG)

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐