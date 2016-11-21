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货币新闻 | 2016年 11月 21日 星期一 20:48 BJT

标题新闻：全球9月铅市场过剩减少至0.44万吨，8月修正后为过剩0.89万吨--国际铅锌研究小组

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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