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货币新闻 | 2016年 11月 21日 星期一 20:46 BJT

企业并购：芯片制造商Macom将以7.7亿美元收购Applied Micro Circuits

路透11月21日 - 模拟芯片制造商Macom Technology Solutions Holdings Inc 周一称，将以现金加股票方式以约7.70亿美元收购芯片生产商Applied Micro Circuits Corp ，以扩张其连接业务。

Macom提出的报价为每股8.36美元，较Applied Micro上周五收盘价升水15%。(完)

(编译 于春红; 审校 王洋)

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