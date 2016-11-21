国际油市：亚洲石脑油裂解价差回落，但印度现货报价持坚

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透新加坡11月21日 - 亚洲石脑油裂解价差周一从一周高位回落，至三日低点每吨79.85美元，因需求大致低迷，布兰特原油价格上涨亦打压石脑油裂解价差。
但基本面优于一个月前，因欧洲抵达亚洲的船货数量较低而导致供应紧张。
尽管12月欧洲抵达亚洲的船货量料高于11月的不到80万吨，但下月抵达亚洲的船货或将低于2015年每月均值170万吨。
这提高了印度石脑油卖家的升水，Mangalore Refinery Petrochemicals Ltd(MRPL)卖给托克12月15-17日的船货，价格为较中东报价每吨升水约12.65美元。
Reliance Industries售出一艘石脑油船货，船期为12月10-12日，价格为离岸价较中东报价每吨升水14至15美元。
这些现货交易不能直接获得证实，因卖家和买家不对他们的交易发表评论。
新加坡现货市场上，未达成石脑油交易，但达成两笔汽油交易。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 于春红; 审校 王洋)
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