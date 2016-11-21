国际油市：亚洲石脑油裂解价差回落，但印度现货报价持坚

路透新加坡11月21日 - 亚洲石脑油裂解价差周一从一周高位回落，至三日低点每吨79.85美元，因需求大致低迷，布兰特原油价格上涨亦打压石脑油裂解价差。

但基本面优于一个月前，因欧洲抵达亚洲的船货数量较低而导致供应紧张。

尽管12月欧洲抵达亚洲的船货量料高于11月的不到80万吨，但下月抵达亚洲的船货或将低于2015年每月均值170万吨。

这提高了印度石脑油卖家的升水，Mangalore Refinery Petrochemicals Ltd(MRPL)卖给托克12月15-17日的船货，价格为较中东报价每吨升水约12.65美元。

Reliance Industries售出一艘石脑油船货，船期为12月10-12日，价格为离岸价较中东报价每吨升水14至15美元。

这些现货交易不能直接获得证实，因卖家和买家不对他们的交易发表评论。

新加坡现货市场上，未达成石脑油交易，但达成两笔汽油交易。(完)

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