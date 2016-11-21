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市场报道 | 2016年 11月 21日 星期一 22:44 BJT

美国热股：视频直播公司YY第三季营收和获利高于预期，股价盘初下滑

路透11月21日 - 中国网络视频直播公司YY INC 公布第三季营收和获利高于预期，受助于付费用户的增长和客户对直播服务的支出增加。

YY周五收报45.1美元，周一盘初下跌2%，报44.19美元。(完)

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