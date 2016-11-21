版本:
中国
亚洲 | 2016年 11月 21日 星期一 22:37 BJT

美国热股：澳洲建材公司Boral将以18亿美元收购Headwaters，后者暴涨17%

路透11月21日 - 澳洲最大建筑材料公司Boral Ltd 表示将以18亿美元现金收购Headwaters，扩大在美国市场的介入。

HEADWATERS周五收报20.09美元，周一盘初17.4%，报23.58美元。(完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐