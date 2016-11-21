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市场报道 | 2016年 11月 21日 星期一 22:33 BJT

美国热股：自由港目标价被券商上调，股价上涨逾4%

路透11月21日 - 券商Cowen And Company将美国自由港麦克默伦铜金矿公司 目标价从15美元上调至20美元。

美国自由港麦克默伦铜金矿公司周五收报13.73美元，周一盘初上涨4.2%，报14.31美元。(完)

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