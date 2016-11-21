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货币新闻 | 2016年 11月 22日 星期二 00:03 BJT

USDA报告：11月17日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透11月21日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨
计)：
    
   一周截至日 11/17/2016    11/10/2016    11/10/2016    11/19/20
15  
                  初值        修正值         前值    
    小麦       429,770       279,166       191,062       272,240
  
    燕麦 　        100           200             0           100
    大麦             0             0             0           636
    玉米       875,976       684,990       618,155       500,830
    高粱       115,727        16,700         4,405       211,554
    大豆     2,666,079     2,943,708     2,785,428     1,854,631
    
                 作物年度截至目前检验
                本年度         上年度
    小麦    12,865,241      9,939,087
    燕麦         6,599            500
    大麦        25,605         26,544
    玉米    11,738,327      6,429,367
    高粱       825,125      2,603,592
    大豆    21,908,956     18,173,689
    
    注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始。大豆、玉米和
高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完)
  

 (编译 刘静；审校 利棣儿)

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