USDA报告：11月17日止当周美国农作物出口检验报告(表)

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透11月21日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨 计)： 一周截至日 11/17/2016 11/10/2016 11/10/2016 11/19/20 15 初值 修正值 前值 小麦 429,770 279,166 191,062 272,240 燕麦 100 200 0 100 大麦 0 0 0 636 玉米 875,976 684,990 618,155 500,830 高粱 115,727 16,700 4,405 211,554 大豆 2,666,079 2,943,708 2,785,428 1,854,631 作物年度截至目前检验 本年度 上年度 小麦 12,865,241 9,939,087 燕麦 6,599 500 大麦 25,605 26,544 玉米 11,738,327 6,429,367 高粱 825,125 2,603,592 大豆 21,908,956 18,173,689 注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始。大豆、玉米和 高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
美国大型银行股周五没有令市场失望，美国银行、摩根大通和富国银行均发布好于分析师预估的业绩获利。他们还对2017年的业绩表示乐观，这是他们在特朗普胜选以来对业绩的首次公开表态。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。