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亚洲 | 2016年 11月 22日 星期二 00:41 BJT

标题新闻：OPEC专家在维也纳进行为期两天的减产计划技术会议取得一些进展，磋商继续－消息

石油输出国组织(OPEC)

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选

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