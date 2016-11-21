欧元债市：中国投资葡萄牙银行消息压低葡公债收益率，法国政治现不确定性

路透伦敦11月21日 - 葡萄牙公债收益率周一在交投震荡中下跌，因中国投资葡萄牙最大上市银行的消息，缓解对葡萄牙银行业疲弱的担忧。

欧元区债市整体交投震荡，因投资者尝试评估法国政治消息带来的影响。在周日举行的2017年法国保守党派总统竞选提名人初选中，选民抛弃了前总统萨科齐，而前总理菲永意外处于领先。 这是另一则令人意外的政治消息。

葡萄牙公债的走势最突出，受助于银行股急涨，此前中国复星集团 同意通过增资以1.746亿欧元(1.85亿美元)收购葡萄牙最大上市银行Millennium bcp(简称BCP) 的16.7%股权，并证实有意进一步增持至最多30%。

“当然，这对银行业来说是利好消息，”DZ Bank策略师Daniel Lenz说。“鉴于葡萄牙公债流动性不高，这消息对市场可以带来正面影响。”

葡萄牙10年期公债 收益率下跌11个基点，至3.70%，从周一盘初触及的九个月高位回落。Millennium BCP股价上涨最多3%，后回吐部份涨幅。

多数其他欧元区公债收益率收跌1-5个基点，即使是低评等欧债收益率。低评等欧债收益率盘初上涨，因投资者纷纷对法国保守党派总统竞选提名人初选结果作反应。

一些分析师表示，法国的消息为明年总统选举带来新的不确定性，可能令极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)胜选的机率上升。

意大利公债在早盘抛售中受到最大冲击。其收益率过去四周都上升，因担心12月4日意大利修宪公投。

但在1600 GMT，意大利10年期公债 收益率跌2个基点，报2.00%，稍早高见2.11%，接近上周触及的数月高位。

欧元区通胀预期继续上升，因油价升至三周高位。