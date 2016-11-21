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亚洲 | 2016年 11月 22日 星期二 01:39 BJT

标题新闻：今年8月全球精炼铜供应过剩15.4万吨，1-8月为短缺9.1万吨，上年同期过剩1万吨－ICSG

国际铜业研究组织(ICSG)

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