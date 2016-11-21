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市场报道 | 2016年 11月 22日 星期二 05:44 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货收涨，因技术因素和大豆上涨

路透芝加哥11月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货 周一上涨逾1%，交易员称，因技术性买盘，回补空头和大豆上涨带来外溢效应。

CBOT-12月玉米合约 收高4-1/4美分，至每蒲式耳3.49-3/4美元，此前触及11月9日来最高3.50美元。

执行价在3.50美元的看跌和看涨期权有大量未平仓合约，在CBOT-12月玉米期权合约周五到期前，这可能牢牢锁住价格在该水准附近。

原油期货上涨，也对玉米利多。美元从上周触及的13年高位回落，支撑油价攀升。

美国农业部表示，上周出口检验美国玉米87.5976万吨，符合80-100万吨预估区间。

今日CBOT玉米期货成交量预计为304,918口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)

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