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市场报道 | 2016年 11月 22日 星期二 05:19 BJT

纽约期市：期棉几无变动，静待12月合约首个交割通知日来临

路透11月21日 - 棉花期货周一几无变动，交易商保持谨慎，静待本周稍后12月合约首个交割通知日来临。

“很多人在等待，看看投机者在周三首个交割通知日有何行动，”棉花独立交易商和Risk Analytics顾问Louis Rose说。

3月期棉 收跌0.03美分，或0.04%，报每磅72.29美分。交易区间为71.94-72.7美分。

期货市场总成交量减少2,367口，至30,882口。数据显示，前一交易日未平仓合约数量增加727口，至250,838口。

美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，截至11月15日该周，投机者持有的净多头头寸增加1,167口，至78,866口。(完)

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新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)

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